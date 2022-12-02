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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de ligin ikinci bölümünün hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası dolayısıyla ara verilen Spor Toto Süper Lig'de ikinci bölümün hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.

Serdal Kalaycı   | 02.12.2022
Fenerbahçe'de ligin ikinci bölümünün hazırlıkları sürüyor

İstanbul

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Daha sonra sahada koşu, ısınma ve koordinasyon uygulamasıyla devam eden antrenman, pas organizasyonları, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli takım, Kulüpler Birliği Vakfının organize ettiği turnuvada, yarın saat 19.00'da Ülker Stadı'nda İspanya'nın Villarreal takımıyla karşı karşıya gelecek.


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