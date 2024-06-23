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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de futbolcuların yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri yapılıyor

Fenerbahçe'de futbolcuların yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolleri devam ediyor.

Fatih Erel  | 23.06.2024 - Güncelleme : 23.06.2024
Fenerbahçe'de futbolcuların yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri yapılıyor

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kan tetkikleri ile başlayan sağlık kontrolünde oyuncularımız ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı." bilgisi verildi.

Sağlık kontrolünden geçen futbolcular arasında, Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği Levent Mercan da yer aldı.

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