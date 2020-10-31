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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe,'ninSüper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın dünkü antrenmanında yer almayan Marcel Tisserand, bugün takımla çalıştı.

Hilmi Sever   | 31.10.2020
Fenerbahçe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları sürüyor

İstanbul

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü Fraport TAV Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idmanda sarı-lacivertliler, 2 grup halindeki pas çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Dün yapılan antrenmana karın ağrısı sebebiyle katılmayan Marcel Tisserand, bugünkü idmanda takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.


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