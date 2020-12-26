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Spor, Futbol

Fenerbahçe'de 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı

Fenerbahçe'de 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığı duyuruldu.

Ercan Doğan   | 26.12.2020
Fenerbahçe'de 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde futbol takımımız, teknik heyetimiz ve personelimize rutin olarak uygulanan Kovid-19 testlerinde, 3 oyuncumuzun sonucu pozitif çıkmıştır." denildi.

Oyuncuların izolasyon süreçlerine başlandığı vurgulanarak, "Futbolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." ifadeleri kullanıldı.


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