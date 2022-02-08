Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

İstanbul
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
72. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın uzaktan sert vuruşunda yan kale direğine çarpan top oyun alanına döndü.
90+4. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ramazan Civelek'in şutunda, barajda Berisha'ya çarpan top ağlara gitti: 0-1.
Karşılaşmayı 1-0 kazanan konuk ekip, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.