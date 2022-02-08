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Spor, Futbol

Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda sahasında Yukatel Kayserispor'a 1-0 yenilerek elendi.

Süha Gür   | 08.02.2022
Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendi Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

İstanbul

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

72. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın uzaktan sert vuruşunda yan kale direğine çarpan top oyun alanına döndü.

90+4. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ramazan Civelek'in şutunda, barajda Berisha'ya çarpan top ağlara gitti: 0-1.

Karşılaşmayı 1-0 kazanan konuk ekip, adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.

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