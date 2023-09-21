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Nordsjaelland Teknik Direktörü Johannes Hoff Thorup, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu'ndaki Fenerbahçe maçının ardından Ülker Stadı'nda açıklamalarda bulunuyor
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Spor, Futbol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında konuk ettiği Danimarka'nın Nordsjaelland ekibini 3-1 yendi.

Murat Kaya  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne galibiyetle başladı Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

İstanbul

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'i evinde ağırladı.

İlk yarı

Karşılaşmanın ilk tehlikeli atağı santra vuruşundan sonra Fenerbahçe'den geldi. Soldan getirilen topu ceza sahası yayı önünde alan Mert Hakan Yandaş'ın sol ayağıyla vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

24. dakikada ev sahibi ekip karşılaşmanın ilk golünü kaydetti. Sağdan Fred'in kullandığı serbest vuruşta, ön direkte Crespo kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

30. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Orta sahada pas arası yapan Fred'in defansın arkasına gönderdiği topu önüne alan Batshuayi, ceza sahasına girer girmez kaleye vurdu ve meşin yuvarlak filelere yöneldi: 2-0.

39. dakikada konuk ekip tehlikeli geldi. Ceza sahası sağ çaprazında Oosterwolde'nin kestiği top önüne düşen Ingvartsen'in çektiği şutta kaleci Livakovic topu zorlukla çeldi.

Mücadelenin ilk yarısı 2-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı.

İkinci yarı

Fenerbahçe ikinci yarıya farkı üçe çıkaran golle başladı. 47. dakikada sağ kenardan köşe vuruşunu kullanan Mert Hakan Yandaş'ın havadan gönderdiği ve savunma oyuncularının kafayla vurarak arkaya sektirdiği topu, iyi yükselen Serdar Aziz, kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 3-0.

55. dakikada konuk ekip farkı ikiye düşürdü. Fenerbahçe ceza sahasında çoğalan konuk ekipte, Djiku'nun ceza sahasından uzaklaştırdığı top Crespo'ya çarparak sağ çaprazda bekleyen Villadsen'in önüne düştü. Bu oyuncunun vuruşunda top filelere yöneldi: 3-1.

62. dakikada orta sahada kazanılan topu King, uzun pasla sol çapraza aktardı. Kent'in driplingle ceza sahasına kadar götürdükten sonra sol ayağıyla zayıf vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

65. dakikada sol kenardan gelişen atakta Mert Hakan Yandaş'ın pasını ceza sahası yayı önünde iyi değerlendiren Fred, çalımlarla kaleye yöneldi. Bu oyuncunun vuruşunda savunma oyuncularına çarpan top kornere gitti.

70. dakikada Fred bir kez daha tehlike yarattı. Ceza sahası yayı önünde topu soluna alan Brezilyalı'nın vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

79. dakikada sağ kenardan topu sürerek ceza sahasına giren Osayi-Samuel, topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Savunmanın uzaklaştırdığı top, oyun sahasına döndü.

81. dakikada Oosterwolde'nin sol kenardan getirdiği topu Szymanski ceza sahası yayı önünde aldı. Bu oyuncunun sol ayağıyla şutunda, kaleci topu zorlukla çelerek oyun alanına gönderdi.

Mücadele, Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

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