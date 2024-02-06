Dolar
30.55
Euro
32.89
Altın
2,036.05
ETH/USDT
2,385.00
BTC/USDT
43,172.00
BIST 100
8,869.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu güncelledi

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda mücadele edecek Fenerbahçe, oyuncu listesini güncelledi.

Hilmi Sever  | 06.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu güncelledi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten UEFA'ya yapılan 23 kişilik listede yeni transferler Leonardo Bonucci, Çağlar Söyüncü ve Rade Krunic yer aldı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosu şu şekilde:

"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Leonardo Bonucci, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Ryan Kent, Joshua King, İrfan Can Kahveci, Miha Zajc, Rade Krunic, Fred, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Michy Batshuayi

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MATAM, Marmara'daki aktif fayları yapay zekayla haritalandıracak
İstanbul merkezli terör örgütü DEAŞ soruşturmasında tutuklama
Miraç Kandili dualarla idrak edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Miraç Kandili mesajı
ODTÜ'lü akademisyenler ve öğrenciler, deprem bölgesindeki çocukları bilimle buluşturdu

Benzer haberler

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu güncelledi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu güncelledi

Galatasaray kupada adını çeyrek finale yazdırdı

Süper Lig'den 6 kulüp PFDK'ye sevk edildi

MKE Ankaragücü, kupada çeyrek finale yükseldi

MKE Ankaragücü, kupada çeyrek finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupasında VavaCars Fatih Karagümrük çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupasında VavaCars Fatih Karagümrük çeyrek finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi, 12 Şubat Pazartesi günü yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet