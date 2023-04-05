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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turunda yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Murat Kaya  | 05.04.2023 - Güncelleme : 05.04.2023
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u konuk edecek

İstanbul

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda rakibi Sevilla'ya elenen ve yoluna Spor Toto Süper Lig ile Ziraat Türkiye Kupası kulvarlarında devam eden Fenerbahçe, çeyrek final turunda konuk edeceği Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u eleyerek derbi mağlubiyetini unutturmayı ve yarı finale çıkmayı hedefliyor.

Kazanan yarı finalde Sivasspor ile eşleşecek

Fenerbahçe, tek maç usulüyle gerçekleşecek mücadele sonunda Kayserispor'u elemesi halinde yarı finale çıkacak.

Sarı-lacivertliler bu turda, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü ile eşleşmesinde hükmen galip sayılarak yarı finale çıkan Demir Grup Sivasspor ile eşleşecek.

Yarı final birinci maçları 2, 3 veya 4 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Rövanş maçları ve final müsabakasına ilişkin tarihler ise daha sonra ilan edilecek.

Fenerbahçe'de eksikler

Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luan Peres, Lincoln Henrique, Joshua King, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde bu maçta forma giyemeyecek.


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