Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal: Skor kazandığı zaman her şey unutulur

Rize
Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Bugün skor kazandı. Kazandığımız için iyiyiz. Sonuçta skor kazandığı zaman her şey unutulur." dedi.
Yanal, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, ligin ilk ve son maçlarını oynamanın kolay olmadığını, 17 maçlık periyodun sonunu kazandıklarını belirtti.
Oyunun birçok yönünü iyi oynayan bir takım olduklarına işaret eden Yanal, "Kaybettiğimizde iyi oynadığımız maçlar vardı. Bugün skor kazandı. Kazandığımız için iyiyiz. Sonuçta skor kazandığı zaman her şey unutulur. Şunu net söylemek gerekir, bizim çok daha iyi oynadığımız oyunlar var. Rakibe kabul ettirdiğimiz oyunlar var. Bunları kazanamadık. Bugün skor haklı, skor kazandı." diye konuştu.
Sert maç olduğunu belirten Yanal, "İki oyuncumuza sertlikler vardı. Sakatlanmamaları bizim için sevindirici. Fenerbahçe ile oynamak zor. Biz oyunu forse ederken, oynamaya çalışırken en doğruları yaparken rakiplerimiz elbette bizi durdurmak için sert oynayacak. Kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Biz oynamaya pozitif futbola devam edeceğiz. Futbolun doğruları için çalışalım. Biz futbol temsilcisi olarak doğruları yaparak yolumuza devam edeceğiz ve sonunda şampiyon olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Yanal, bir gazetecinin "Ersun Yanal’ın takımı hedeflediği yerde mi? Transfer düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Birçok kazanabileceğimiz maçta ya berbere kaldık ya kazanamadık. Çok pozisyona girip kazanamadık. Kazandığın zaman haklısın. Biz daha fazla puan alabilirdik. Oynadığımız oyun bunu hak ediyordu. Hafta içi açıklamamız olacaktı. Hafta içi başkanımızın açıklamasının ardından açıklama yapmamız doğru olmazdı. Kampta birlikte olacağız. Çok daha sağlıklı bir ortamda konuşuruz." cevabını verdi.
Çaykur Rizespor taraftarının kendisine yönelik tepkilerine ilişkin de Yanal, "Futbolun dışında her şey bizi kirletiyor. Bir zatı muhteremin kirlettiği olaylar... Zaten mahkeme süreci devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Yanal, Trabzonspor'u çalıştırdığı dönemde 2016-2017 sezonundaki Trabzonspor-Bursaspor maçıyla ilgili soruyu ise "Bana bugünkü futbolu sor. Bugünkü maçı sor. Bu soruya cevap verdim. Zatı muhteremler şu anda uğraşıyorlar. Hukuk buna karar verir. O kadar kolay değil, çamur at izi kalsın." şeklinde cevapladı.
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy
Fenerbahçe'nin kulüp başkan vekili Semih Özsoy, Jailson'un golünün birçok hatayı örttüğünü belirterek, "Çünkü eğer olmasaydı bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık." dedi.
Özsoy, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe taraftarına verdiği destekten, Çaykur Rizespor camiasına ev sahipliğinden dolayı teşekkür etti.
Geçen yıl Rize'de 3-0'lık talihsiz bir mağlubiyet aldıklarını hatırlatan Özsoy, "O maçın ardından istenmeyen olaylar yaşanmıştı. Umarım onu da telafi etmiş olduk. Eminim Ali Başkan'ım şu anda onlarla birliktedir. Onlara bir gönül borcu vardı, yanlarına gitmek istiyordu. Onlarla birliktedir." diye konuştu.
Korakor bir mücadele olduğunun altını çizen Özsoy, şöyle devam etti:
"Futbol anlamında güzeldi. Rize'yi tebrik ediyoruz. Sert olmakla birlikte güzel bir futbol sergilediler. Güzel günlerde güzel galibiyetlerde bazı şeyleri söylemek kaçınılmaz oluyor. Bugün Allah'tan Jailson'un o muhteşem golü birçok hatayı da örttü. Çünkü eğer olmasaydı bugün başka şeyler konuşuyor olacaktık. Vedat Muric'e verilemeyen penaltı inanın sağa sola sormaya gerek kalmadan, ileri geri oynatmadan direkt verilmesi gereken fazlasıyla penaltı gibi penaltıydı. Gustavo'ya müdahale sırasındaki kart gecikmiş hatalı bir karardı. İçeride bileğini görseniz sıkıntı vardı. 25. dakikada Rizespor 10 kişi kalabilirdi, kalması gerekiyordu. Galibiyetten dolayı bunları unutmamamız gerekiyor."
Futbolda birçok sorunun cevabını henüz alamadıklarını ifade eden Özsoy, "Hakemler ne kritere göre atanıyor? Nelere bakılıyor? Bakalım bugün galip geldik. Hakemimiz ne olacak? Maç verilecek mi? Araya giriliyor. Sonuçlarını takip edeceğiz. Fakat, bu atamaların bir şeffaflığı bir izahı yoksa hakikaten zor. Bir puan sistemi varsa neye göre? Onu ne olur tüm kamuoyu ile paylaşsınlar bilelim. Galip geldik araya iyi giriyoruz ama bununla birlikte cevaplanması gereken birçok şey var." şeklinde konuştu.
Beklentileri karşılayamadıklarının altını çizen Özsoy, "Fenerbahçe ikinci olduğu sürece hedeften uzak sayılır. Dolayısıyla istediğimiz yerde değiliz. Hedefe kesinlikle ulaşacağız. İlk yarı itibarıyla lider olmadığımız, şampiyon olamadığımız sürece hedeften uzaktayız demektir." dedi.
Federasyon yetkilileri ile yapılan görüşme ve Fatih Terim'in sosyal medya hesabından paylaşımıyla ilgili soruya Özsoy şöyle cevap verdi:
"Bizim sorularımız vardı. Buluşmanın sebepleri anlatıldı. Tamamen karşı tarafın isteği ile trafikten kaynaklanan bir şeydi. Bize sorulan sorular, atılan tweetler, onlar için zor olacağını gösteriyor. Hazıra alışmışlar, kurulu düzeni olanlar hakikaten zor günler yaşayacak. Biz adalet istiyoruz; herkes için istiyoruz. Bunu bazı takımların taraftarları da gösterdi. Artık eyyamdan bıktılar, bunu da böyle denkleştirmeyi kimse istemiyor. Türk halkı istemiyor bunu. Ahmet Çebi, Sayın Başkan'ın söylediği gibi adalet istedik. Eminim bunu herkes isteyecektir."
"Elimizden geleni yaptık. 2-1 mağlup olduk ama mağlubiyeti hak etmedik"
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, maça tam istedikleri gibi başlayamadıklarını belirtti.
Yedikleri golden sonra takımın kendine geldiğini vurgulayan Kartal, "Duran topla beraberliği yakaladık. İkinci yarıda ise oyunu kontrolümüzde tutarak arkada bulacağımız boşluklarla maçı kazanmak istiyorduk. Her şey istediğimiz gibi gidiyordu. İkinci yarı Fenerbahçe’ye pozisyon vermedik. Son final paslarını iyi değerlendiremedik. Beklemediğimiz anda beklenmedik bir gol yedik. Oyunun genelinde denk bir mücadele vardı. Golü bulamadık. İyi mücadele etmemize rağmen taraftarı mutlu edemedik." şeklinde konuştu.
İyi bir hazırlık kampı ile ikinci yarıya daha iyi girmek istediklerini kaydeden Kartal, "Takıma katılacak oyuncularla farklı bir ikinci yarı izletmek istiyoruz. Sportif direktörümüz Yılmaz Bal ile çalışmalarımız sürüyor. Transfere birlikte karar veriyoruz." diye konuştu.
Maçta çok sertlik olduğu yönündeki Ersun Yanal'ın açıklamalarına katılmadığını dile getiren Kartal, "Oğulcan sadece bir pozisyonda topa kayarken rakibe teması oldu. İkili mücadele futbolda olacak. Aşırı sertlik yoktu. Hakemin değerlendirmesi o yöndeydi. Fenerbahçe üretken değildi bugün sadece. Oyun planımızı buna göre yapmıştık. Elimizden geleni yaptık. 2-1 mağlup olduk ama mağlubiyeti hak etmedik." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.