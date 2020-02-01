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Spor, Futbol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal: Fenerbahçe takımı daha iyisini, fazlasını yapacak

Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Fenerbahçe takımı daha iyisini, fazlasını yapacak. Ligin en son sözünü Fenerbahçe söyleyecek." dedi.

Selçuk Kılıç   | 01.02.2020
Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal: Fenerbahçe takımı daha iyisini, fazlasını yapacak Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz / AA

Trabzon

Süper Lig'in 20. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Ersun Yanal, "Fenerbahçe takımı daha iyisini, fazlasını yapacak. Ligin en son sözünü Fenerbahçe söyleyecek." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ersun Yanal, kaybettiklerini ancak ligin bitmediğini belirtti.

Önlerinde uzun bir maratonun bulunduğunu ifade eden Yanal, "Yüzde 68'e 32 gibi büyük farkla önde getirdiğimiz bir oyun var. Buna rağmen rakibimize iki gol izni verdik. Atamadığımız birçok gol ve gol pozisyonu var. Attığımız da bir nizami gol var. İyi yoldayız." diye konuştu.

Yanal, oyun olarak iyi şeyler yaptıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Bunu skora çevirmek bugünkü en büyük problemdi. Takım olarak oyunculara söyleyecek bir şey yok çünkü onlar sadece topu çizgiden içeri sokamadılar. Futbolcuların bundan sonraki performansına ihtiyaç var. Bu performansın sonuna kadar takibine devam edeceğiz. Birilerinin isteği ile değil Fenerbahçe'nin son sözüyle lig bitecektir. Bu mücadeleye herkesin saygı duyması gerekiyor. Fenerbahçe takımı daha iyisini, fazlasını yapacak. Ligin en son sözünü Fenerbahçe söyleyecek."

Yanal, Kruse'nin Uğurcan'a faul yaptığı gerekçesiyle Muriç'in geçerlilik kazanmayan golüne yönelik soru üzerine ise, "Konuşulan şeyler üzgünüm doğru. Futbolun önüne geçiyor. Bugün her şey güzel, her şey futboldu ama üzgünüm futbolun önüne geçti." yanıtını verdi.

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