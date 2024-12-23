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Spor, Futbol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, safra kesesinden operasyon geçirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, safra kesesinden ameliyat edildi.

Emre Doğan  | 23.12.2024 - Güncelleme : 23.12.2024
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho, safra kesesinden operasyon geçirdi

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın ülkesinde başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jose Mourinho için "Geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.

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