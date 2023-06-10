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UEFA Şampiyonlar Ligi Finalinde karşılaşacak olan Manchester City ve Inter takımlarının taraftarları Atatürk Olimpiyat Stadına giriş yapıyor
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Spor, Futbol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: Elimizden geleni yapıp kazanmak istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus, "Fenerbahçe 8 senedir hiçbir kupa alamıyor, bu yüzden hepimiz elimizden geleni yapıp maçı kazanmak istiyoruz." dedi.

Ali Korkmaz  | 10.06.2023 - Güncelleme : 10.06.2023
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus: Elimizden geleni yapıp kazanmak istiyoruz Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan / AA

İzmir

Jesus, müsabakanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile ortak basın toplantısında yaptığı değerlendirmede, Türkiye Kupası'nın her kulüp ve her taraftar için çok değerli ve önemli bir kupa olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bu tarz finaller oynamak için çok güzel statlarının olduğunu kaydeden Jesus, şöyle konuştu:

"Umarım çok güzel bir maç olur, çok güzel bir atmosfer olur. Rakibimiz de kupayı kazanmak istiyor. Tıpkı bizim gibi ki normal. Çünkü bu bir final maçı. Umarım takımım kupayı kazanabilmek için iyi bir performans sergiler. Fenerbahçe 8 senedir hiçbir kupa alamıyor, bu yüzden hepimiz elimizden geleni yapıp maçı kazanmak istiyoruz."

Jesus, takım olarak uzun süreden beri kupa almamanın bir baskı yarattığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Başakşehir'le kıyasladığımız zaman bizim üzerimizde baskı yaratıyordur ama hem teknik direktör olarak benim hem oyuncularımın, bizim görevimiz, sorumluluğumuz bunun üstesinden gelebilmek. Bu durumda aslında Fenerbahçe tarihinin dinamiklerinin bir sonucu. Bunlara da hazır olmamız gerekiyor. Yarın bizim için önemli bir maç. Sezon içerisinde ilginç ve güzel şeyler başardık ama istediğimiz sonucu alamadık ligde, yarın kupayı kazanmak istiyoruz. Oyuncularım çok heyecanlı ve motiveler bu maç için, yarın kupayı kazanma şansımızı gerçeğe çevirmek istiyoruz."

Taraftarların her takım için çok önemli olduğunu aktaran Jesus, kendileri için de yarın taraftar desteğinin çok önemli olacağını söyledi.

Jesus, yarın taraftarlarının kendilerini motive edeceğine inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geleceğimle ilgili kararı ben Başkanımıza söyledim, kendisi biliyor ama bunu burada konuşmanın doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü şu anda bir final öncesindeyiz. Buradaki önemli konu ben değilim, buradaki önemli konu final. Dolayısıyla maçı konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü finaller her zaman çok güzeldir. En azından benim ülkemde, Portekiz'de maçlardan önce de hep bir kutlama havasında, bir şenlik havasında geçer. Dolayısıyla odağımızın bu olması gerektiğini düşünüyoruz."

Ligin geride kaldığını ifade eden Jesus, "Ama yarın eğer kupayı kazanırsak kafamdaki fikir değişmeyecek. Türkiye Kupası'nı kazandıktan sonra bu sezonu kesin başarılı olarak değerlendirmem. Çünkü benim için başarılı sezon demek, 2 kupayı birden almak demek. Dolayısıyla sadece kupayı almak, kendimi başarılı görmeme yetmez." şeklinde konuştu.

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