Euro
9.46
Dolar
7.97
BIST 100
1,190.63
Altın
1,901.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut: Takım ruhu ve birliktelik bize başarıyı getiriyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maça ilişkin, "Takım ruhu ve birliktelik bize başarıyı getiriyor. Böyle devam edersek daha çok galibiyet alacağız." dedi.

Emre Doğan   | 25.10.2020
Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut: Takım ruhu ve birliktelik bize başarıyı getiriyor

İstanbul

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'u 3-1 yendikleri maçta yaptıkları oyuncu değişikliklerinin galibiyeti getirdiğini söyledi.

Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, zor bir maçın geride kaldığını belirterek, "Maça iyi başladık. İlk 20 dakikada yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Defanstaki ufak bir hatadan gol yedik." ifadelerini kullandı.

İkinci yarıda ise farklı bir oyun oynadıklarını vurgulayan Bulut, "İkinci yarıda yaptığımız değişiklikler bize galibiyeti getirdi. Papiss Cisse, Mert Hakan Yandaş ve Kemal Ademi'yi oyuna aldık. Oyuna girenler iyi iş yaptı. Pozisyonlar yakaladık. Takım birinci golü attı, 2'yi istedi. İkinciyi attık 3'ü istedik. Üçüncü golü attık. 4-5 gol de olabilirdi." diye konuştu.

Erol Bulut, soyunma odasına 1-0 geride girdiklerinin hatırlatılması üzerine, "Soyunma odasında takım olarak hareket etmenin gerekliliğini anlattık. Bu birliktelik bize galibiyeti getirdi. Takım ruhu ve birliktelik bize başarıyı getiriyor. Böyle devam edersek daha çok galibiyet alacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu maçta Ülker Stadı'nın localarında yüzde 50 kapasitede sarı-lacivertli taraftarların bulunduğunu da ifade eden Bulut, "Taraftar az olmasına rağmen bize büyük katkı sağladı. İnşallah önümüzdeki süreçte futbol taraftarla birlikte daha güzel olacak." şeklinde görüş belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Fransa'da salgının başından bu yana günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısına ulaşıldı
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un Kovid-19 testi pozitif çıktı
İtalya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 20 bini geçti
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 17 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 72 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut: Takım ruhu ve birliktelik bize başarıyı getiriyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut: Takım ruhu ve birliktelik bize başarıyı getiriyor

Fenerbahçe üst üste 3. galibiyetini aldı

Aytemiz Alanyaspor evinde galip

Yeni Malatyaspor evinde kazandı

Yeni Malatyaspor evinde kazandı
Oğlunun futbol aşkı için kulüp kuran anne çocuklara umut oldu

Oğlunun futbol aşkı için kulüp kuran anne çocuklara umut oldu
Beşiktaş ile Denizlispor 41. randevuda

Beşiktaş ile Denizlispor 41. randevuda