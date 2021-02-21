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Spor, Futbol

Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut: Rakibimizin kazandığı bir haftada mağlup olmamız bizi üzdü

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Göztepe maçının ardından, "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Rakibimizin kazandığı bir haftada mağlup olmamız bizi üzdü" değerlendirmesinde bulundu.

Emre Doğan   | 21.02.2021
Fenerbahçe Teknik Direktörü Bulut: Rakibimizin kazandığı bir haftada mağlup olmamız bizi üzdü Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Süper Lig'in 26. haftasında ağırladığı Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, istemedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Bulut, "İstemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Taraftarlarımızı üzdük. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Rakibimizin kazandığı bir haftada mağlup olmamız bizi üzdü. Topa daha fazla sahip olduk ancak ürettiğimiz pozisyonları iyi değerlendiremedik. Bunu rakip bizden daha iyi yaptı. 90 dakika boyunca kontra atak oynamaya çalıştılar. Birkaç pozisyon yakaladılar ve yaptığımız hata nedeniyle birini değerlendirdiler. Zeminin çok kötü olması nedeniyle istediğimiz pas trafiğini yapamadık. Ancak bu bir bahane değil. Sadece yeterince pozisyon üretemedik ve istediğimiz o golü atamadık." ifadelerini kullandı.

Erol Bulut, yaşanılan mağlubiyetlerin ardından sosyal medyada hakkında yapılan eleştirilerle ilgili olarak şunları söyledi:

"Sosyal medyayı uzun zamandır takip etmiyorum. Daha çok takıma ve oyunumuza odaklanmaya çalışıyorum. Zaman zaman iyi oynamadığımız ve kazandığımız müsabakalar oldu. O zaman da 'Topa yüzde olarak çok sahip olamıyoruz, Fenerbahçe böyle mi kazanacak?' diye eleştiri oluyordu. Bugün ise topa ne kadar sahip olursanız olun maçı kaybediyorsunuz. Geçmişte biz çok eleştirildik, başkaları da aynı şekilde top oynayarak sonuca gitmeye çalışıyor. Bu, oyunun stratejisi. Önümüzde 15 lig maçı ve alınacak 45 puan var. Onun başlangıcını da önümüzdeki hafta Trabzon'da yapmak istiyoruz. Trabzonspor maçına en iyi şekilde hazırlanacağız ve diri bir şekilde gidip 3 puanı alarak İstanbul'a geleceğiz."

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