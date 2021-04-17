Euro
9.67
Dolar
8.07
BIST 100
1,408.14
Altın
1,777.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için vefatının 28. yılında kabri başında düzenlenen anma törenine katılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal için vefatının 28. yılında kabri başında düzenlenen anma törenine katılıyor.
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Emre Doğan   | 17.04.2021
Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Istanbul

Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Haftanın kapanış müsabakasını hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Ligde yaptığı 33 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, haftaya 66 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertli takım, yarın Medipol Başakşehir'i yenmesi halinde lider Beşiktaş ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 2'ye indirecek.

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ise bu sezon istediği performansı sergileyemiyor. Yaptığı 32 maçın 8'ini kazanan, 9'unda berabere kalan ve 15'ini kaybeden turuncu-lacivertliler, 33 puanla 18. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan lig müsabakasını Fenerbahçe 4-1 kazanmıştı.

Sarı-lacivertlilerde 2 eksik

Fenerbahçe'de 2 futbolcu, sakatlıkları nedeniyle Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Sadık Çiftpınar ile Diego Perotti, yarın takımdaki yerlerini alamayacak.

Mesut Özil, 45 gün sonra forma giyebilir

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla antrenmanlara çıkan yıldız futbolcu Mesut Özil, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu'nun şans vermesi halinde 45 gün sonra sarı-lacivertli formayla maça çıkacak.

Mesut Özil, son olarak Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart'ta Fraport TAV Antalyaspor ile yapılan maçta forma giymişti. Yıldız futbolcu, müsabakanın 67. dakikasında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

8 oyuncu kart sınırında

Fenerbahçe'de 8 futbolcu, Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Sinan Gümüş ve Gökhan Gönül, yarın sarı kart görmeleri halinde ligin 37. haftasında Kasımpaşa ile yapılacak mücadelede forma giyemeyecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 234 bini aştı
Podgorica'daki sağlık çalışanlarının Kovid-19 ile mücadelesine tanıklık ettik
İngiltere'de aşının orucu bozacağını düşünenler için gece hizmet veren merkezler kuruldu
Türkiye'nin hibe ettiği 10 bin doz Kovid-19 aşısı Bosna Hersek'e ulaştı
'Turizmin başkenti' Antalya'da yapılan Kovid-19 aşısı 600 bini geçti

Benzer haberler

Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir'e üstünlük kurmakta güçlük çekiyor

Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir'e üstünlük kurmakta güçlük çekiyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. haftasında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Beşiktaş'ta Oğuzhan'ın sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi

Medipol Başakşehir Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek

Medipol Başakşehir Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek
TFF 1. Lig'de Altınordu'yu ağırlayacak Akhisarspor 31. haftada lige veda edebilir

TFF 1. Lig'de Altınordu'yu ağırlayacak Akhisarspor 31. haftada lige veda edebilir
Çaykur Rizespor deplasmanda kazandı

Çaykur Rizespor deplasmanda kazandı