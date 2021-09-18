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Spor, Futbol

Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

Süha Gür, Hilmi Sever   | 18.09.2021
Fenerbahçe Süper Lig'de yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Fotoğraf: Onur Çoban - Anadolu Ajansı

İstanbul

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Son olarak ligde Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Bu sezon toplamda 7 resmi maça çıkan ve hiçbirini kaybetmeyen teknik direktör Vitor Pereira yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligde geride kalan 4 karşılaşmada 10 puan topladı.

Fenerbahçe'de 5 eksik

Fenerbahçe, Medipol Başakşehir karşısında 5 futbolcusuna sahada yer veremeyecek.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Serdar Dursun ve Jose Sosa'nın karşılaşma kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Miguel Crespo ve Burak Kapacak ise teknik direktör Vitor Pereira'nın şans vermesi halinde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek.

Medipol Başakşehir'de 2 eksik

Medipol Başakşehir, ligde dört hafta sonunda puanla tanışamayan iki ekipten biri. Turuncu-lacivertliler, son sıradaki GZT Giresunspor'un averajla önünde 19. sırada yer alıyor.

Sezonun ilk haftasında iç sahada Aytemiz Alanyaspor'a 1-0, ikinci maçında deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 2-1, üçüncü hafta karşılaşmasında evinde Yukatel Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir, son maçında da deplasmanda Göztepe'ye 2-1 kaybetti.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Ahmed Kutucu ve kadro dışı bırakılan Junior Caiçara bu mücadelede forma giyemeyecek.

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