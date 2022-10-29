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Spor, Futbol

Fenerbahçe Süper Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında yarın İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Murat Kaya   | 29.10.2022
Fenerbahçe Süper Lig'de yarın İstanbulspor'a konuk olacak

İstanbul

Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetecek.

Ligin 11. haftasında, evinde yaptığı maçta aynı puana sahip olduğu Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup edip puanını 23'e çıkaran ve liderliğe yükselen sarı-lacivertliler, deplasmandaki İstanbulspor maçından galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe'de, sakatlıklarını atlatan Joshua King ve İsmail Yüksek, antrenmanlarda takımla birlikte çalıştı. Bu oyuncuların yarınki maç kadrosunda olmaları bekleniyor.

Bireysel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdüren Mert Hakan Yandaş ile tedavileri devam eden Luan Peres, Diego Rossi ve Gustavo Henrique ise maçta forma giyemeyecek.

Öte yandan Ferdi Kadıoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

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