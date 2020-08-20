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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Muric için Lazio ile anlaşmaya varıldığı haberlerini yalanladı

Fenerbahçe Kulübü, Kosovalı santrforu Vedat Muric için İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşmaya varıldığı yönündeki haberleri yalanladı.

Erkan Tiryaki   | 20.08.2020
Fenerbahçe, Muric için Lazio ile anlaşmaya varıldığı haberlerini yalanladı

Ankara

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Muric'e yönelik çeşitli kulüplerden transfer teklifi geldiği belirtilerek, "Ancak bugün bazı yayın organlarında oyuncumuzun transferi için bir miktar para ve bir başka oyuncunun bonservisi karşılığında İtalya'nın Lazio takımıyla anlaşıldığına dair haberler yer almıştır. Bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.


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