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Spor, Futbol

Fenerbahçe, milli futbolcu Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Emre Doğan  | 11.07.2023 - Güncelleme : 11.07.2023
Fenerbahçe, milli futbolcu Umut Nayir ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı

Istanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 30 yaşındaki santrfor ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Umut Nayir, geçen sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 33 müsabakada 18 kez fileleri havalandırdı.

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