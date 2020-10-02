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Spor, Futbol

Fenerbahçe, ligde yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Süha Gür   | 02.10.2020
Fenerbahçe, ligde yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Istanbul

Fenerbahçe, Süper Lig'in 4. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Sarı-lacivertliler, ligde geçen hafta deplasmanda Galatasaray ile derbide 0-0 berabere kalmıştı.

Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde 2 haftadır galip gelemeyen Fenerbahçe, haftaya 7 puan ve averajla lider giren Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek çıkışa geçmek istiyor.

Sarı-lacivertliler ise haftaya 5 puan ve averajla 8. sırada girdi.

Fenerbahçe'de hafif ağrısı bulunan Nabil Dirar'ın durumu, bu akşam yapılacak idmandan sonra belli olacak.

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