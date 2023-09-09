Fenerbahçe Kulübü Tüzük Tadil Kongresi başladı

İstanbul
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılan kongreye, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, yönetim ve divan kurulu ve kongre üyeleri katıldı.
Kongre başlamadan bir bilgilendirme konuşması yapan Fenerbahçe Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, kulübün 59 bin 752 üyesi bulunduğunu belirterek, kongreye katılma hakkına sahip toplam üye sayısının 40 bin 404 bulunduğunu ifade ederek, toplantı yeter sayılan yüzde 10'unun 4 bin 41 üyeye denk geldiğini aktardı.
Kongre başlamadan salona gelen üye sayısının 2 bini geçtiğini anlatan Pekin, yoğun trafik nedeniyle üyelerin henüz içeri giremediğini ve biraz daha bekleneceğini duyurdu. Daha sonra sayının 4 bin 100'ü aşması üzerine kongre yarım saat gecikmeyle başladı.
Yönetim Kurulu, stadyum isminin "Atatürk" olması için yetki istedi
Açılış konuşması da yapan Fethi Pekin, çok önemli iki gündem maddesi bulunduğunu kaydederek, "İlki tüzük değişikliği. İkinci gündemimiz de Ülker Stadı'nın isminin Atatürk Stadyumu olarak değiştirilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesidir." dedi.
Bu söz üzerine salondakiler ayağa kalkarak, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attı ve öneriyi uzun süre alkışladı.
Vefa Küçük, kongrenin divan başkanlığına getirildi
Pekin, eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'ten kongrede divan başkanlığı yapması için bir ricada bulunduklarını ve Küçük'ün bu ricalarını kırmadığını ifade ederek, şöyle devam etti:
"Tüzük değişikliğiyle ilgili başlarsak, daha önce vurguladığımız gibi 26 Nisan 2022'de yasalaşan Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu, gerek UEFA finansal fair-play standartları, gerekse Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarının yerine getirilmesinin temini, TFF kuruluş görevleri hakkında yapılan değişiklikleri, kulüplerin kurumsallaşması, yönetimde şeffaflık, mali disiplin gibi bazı zorunlu tedbirlerin alınmasını gerektiriyordu. Tüm bu gelişmeler karşısında elbette Fenerbahçe'nin de mevcut tüzüğüyle ilerlemesi, değişikliklere kayıtsız kalması düşünülemezdi. Biz zaten 2018'den bu yana hukuk departmanı başta olmak üzere ilgili birimlerle tüzük tadili için yoğun çalışmalar yürütmekteydik. Temel amaç, şeffaf, modern, çoğulcu demokrasi temelli, sade, anlaşılır bir metin oluşturmak, diğer yandan getirilen kriterlerle uyumlu bir yapı ortaya koymaktı. Tüzüğün Fenerbahçe'nin genel kimliği ve ruhunu temsil eden bir yapıda olmasına odaklandık. Elbette kulübün Atatürk ilke ve inkılaplarından sapmayacağı vurgusu, çok açık şekilde korunuyor. Akabinde kulübün genel faaliyet alanını açıklıyoruz. Akabinde üyelik şartlarındaki değişikliklere yer verdik."
Fenerbahçe Başkanı Koç: Amatör başarılarla ne kadar gurur duysak azdır
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kongrede yaptığı konuşmada, tarihi bir güne hep beraber tanıklık edeceklerini belirterek, "Birbirimizle ne kadar gurur duysak azdır. Sizi biraz sıkboğaz ettik mesajlarımızla. Kongre üyeleriyle Whatsapp üzerinden mesajlaşabilen tek kulüp olarak bu hafta başladık. Onun da faydalarını gördük. Çünkü SMS eskisi gibi okunmuyor. 6 bin katılımcı var. Locaları açtık. Dolar dolmaz da üst tribünleri açacağız. Hepinizden Allah razı olsun." dedi.
Haberlerde olimpiyat kotası kazanan milli oyuncuların Fenerbahçeli olduklarının vurgulanmamasını eleştiren Koç, "Ama amatör branşlarda, her yerde rekorlar kırıyoruz. Olimpiyat kotaları tek tek gelmeye başladı. Kuzey Tunçelli hem 800 hem 1500 metrede Türkiye rekorları kırarak kota aldı ama ne yazık ki söz konusu Fenerbahçe olduğu zaman medyada Fenerbahçe sporcusu olduğu bilgisi kullanılmıyor. Üzüntüyle karşılıyoruz, tepkimizi de koyduk. Ne kadar gurur duysak azdır." diye konuştu.
Avrupa Şampiyonu olan kadın milli voleybolcuların başarısını da kutlayan Ali Koç, şöyle devam etti:
"Geleneksel rakiplerimiz arasında, amatör branşlarda hala bayrağı en yüksekte tutan, tek hedefi şampiyonluk olan ne yazık ki sadece Fenerbahçe kaldı. Bugünün şartlarında bunu yapmanın kolay olmadığını biliyorsunuz. 'Filenin Sultanları'nın bu ülkeyi nasıl mutlu ettiğine hepimiz şahit olduk. Japonya'da da Allah yollarını açık etsin. Bu takımın 4 en önemli oyuncusu Fenerbahçe sporcusudur. 'Filenin Sultanları'nı kutlarken ayrı bir parantezi kaptan Eda Erdem Dündar'a, savunma bakanı Gizem' Örge'ye , Türk oğlu Türk olan Vargas'ımıza ve Aslı Kalaç'a açmak istiyorum. Ülkemizi ve Fenerbahçe'yi müthiş bir şekilde temsil ettiler."
Ede Erdem Dündar'ın heykeli dikilecek
Başkan Koç, Ede Erdem Dündar için heykel dikme kararlarını da ilk kez açıkladı.
"Yönetim toplantısı yaptık. Güzel bir haber vereceğim. Aldığımız karar çerçevesinde Alex, Lefter, Can Bartu gibi Eda Erdem'in de heykeli olacak. Kendisi de bilmiyor. Şu an öğrenmiş oldu. Gani gani hak ettiğin düşünüyoruz. Zaten Fenerbahçe Spor Kulübü bir futbol kulübü değil bir spor kulübüdür." diye konuşan Koç, uzun süre ayakta alkışlandı.
Tüzük değişikliği ve stat ismi değişikliği için düzenlenen bu kongrenin biraz uzun süreceğine dikkati çeken Koç, kulüp olarak 4 yıldır tüzük değişikliği üzerine çalıştıklarını, katılımcı bir süreç işleterek tüzüğe son halini verdiklerini kaydetti.
Stat ismi değişikliğinin sebebi
Ali Koç, stat isminin "Atatürk" olarak değiştirme gerekçesini de, şu şekilde açıkladı:
"Fenerbahçe Spor Kulübü, kim ne derse desin, kayıtsız şartsız milletinin ve devletinin yanında olmuş bir kulüptür. Hepimiz Kurtuluş Savaşı'na, milli mücadeleye destek vermiş bir kulübün üyeleriyiz. İtilaf kuvvetleriyle yapılan 50 maçın 41'ini kazanarak Anadolu'da mücadele eden askerlerimize, halkımıza motivasyon kaynağı olmuş, son olarak General Harington Kupası maçından, İngiltere'den getirilen profesyonel futbolcular olmasına rağmen galip ayrılarak Lozan'da bulunan devlet yetkilileri ve savaştaki milletin tamamına umut kaynağı olmuş bir kulübüz. Atatürk, 3 Mayıs 1918'de kulübümüzü ziyaret etmiş, bu ziyarette şeref duyduğumuz ve kulüp defterimize kayıtlı sözlerini paylaşmıştır. Fenerbahçe, tarihi boyuncu Ata'mızın izinden bir an bile ayrılmamış, hep devletinin, milletinin yanında olmuş, kılavuzu hep milli değerler olmuştur.
Hep deriz, Atatürk'ün hangi takımı tuttuğu değil hangi takımın onun değerlerini yaşattığıdır önemli olan. Sempatisi, sevgisi, anekdotlar ve resmi belgelerle de kayıtlıdır. Stat isminin değiştirilmesi talebi yaygın şekilde gündemimize geldi. Biz de harekete geçtik. Sizden alacağımız yetkiyle süreci hızlı bir şekilde tamamlamak arzusundayız. Şahsi düşüncem, Fenerbahçe duruşuna, bağlılığına baktığımız zaman, stadımıza Ata'mızın ismini vermek en çok da bize yakışır diye düşünüyoruz."
"Bugünü tarihi bir gün olarak görüyorum"
Stat isim değişikliklerinin gerçekleşmesi için genel kurul kararının yeterli olmadığını, statların sahibi olan devletin de buna izin vermesi gerektiğinin altını çizen Ali Koç, "Zamanında Aziz Yıldırım'ın başkanlığında, 85 milyon dolar kaynak yaratarak 4 senede kendi imkanlarıyla stadını yapıp kiralayan, aynı zamanda tek olan kulüp Fenerbahçe Spor Kulübü'dür. İnanıyoruz ki devlet yetkilileri Fenerbahçe Spor Kulübünün arzu ve taleplerini ciddi şekilde değerlendirecek, onay verecektir. Buna inancımız tamdır. Bunun için ilk adımı atıyoruz. Bu sebeple bugünü tarihi bir gün olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.
Ali Koç, tüzük değişiklikleriyle ilgili bilgiler vererek konuşmasını tamamladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.