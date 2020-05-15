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Ankara Ulus Hali’nde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulama yapılıyor Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, divan kurulu toplantısında konuşuyor
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Spor, Futbol, Koronavirüs

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan'da Kovid-19 teşhis edildi

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalandığını duyurdu.

Erkan Tiryaki   | 15.05.2020
Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan'da Kovid-19 teşhis edildi

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "online" olarak düzenlenen yüksek divan kurulu toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporunu okudu.

Yönetim kurulunda rastlanan ancak ismi açıklanmayan vakanın kendisi olduğunu belirten Kızılhan, şunları kaydetti:

"Bugüne dek 395 sporcu, yönetici ve personele test yapıldı. Gelecek hafta 135 test daha yapılacak ve toplam da 530 test yapılmış olacak. 20 Mart'tan bu yana kulübümüzde toplam 11 vakaya rastlandı. Yönetim kurulunda rastlanan vaka benim. Bugün sizlere evden hitap ediyorum. PCR testim negatif çıkmasına rağmen ciğerlerimde Kovid-19 izlerine rastlandı. Benim için 14 günlük karantina süreci başladı 1 haftası geçti. Allah'a şükürler olsun iyiyim. Kulübümüzde testi pozitif çıkanların da tedavilerine başlandı."

Spor camiasında her gün virüsle ilgili üzücü haberler aldıklarını aktaran Kızılhan, "Beşiktaş Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Nur Çebi'ye de geçmiş olsun diyoruz. Geçtiğimiz günlerde operasyon geçiren Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'e de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." diye konuştu.

Faaliyet raporunu okuyan Kızılhan, gelecek hafta kutlanacak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Ramazan Bayramı'nı kutlayarak sözlerini tamamladı.

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