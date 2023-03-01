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Spor, Futbol

Fenerbahçe Kulübü, deplasman yasağının kaldırılması için mahkemeye başvurdu

Fenerbahçe Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor ile yapılacak maça sarı-lacivertli taraftarların alınmaması kararına ilişkin yürütmenin durdurulması amacıyla Kayseri Nöbetçi İdare Mahkemesine başvurdu.

Mutlu Demirtaştan   | 01.03.2023
Fenerbahçe Kulübü, deplasman yasağının kaldırılması için mahkemeye başvurdu

İstanbul

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulunun kararına tepki gösterilerek "Yukatel Kayserispor taraftarları, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında evimizde oynadığımız karşılaşmada stadımıza gelmişken bu karar hiçbir şekilde adalete ve rekabetin eşitlik ilkesine sığmamaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak bir kez daha bu büyük yanlıştan geri adım atılmasını istiyor, 'her şeye rağmen' hukukun üstünlüğüne inanarak bu karar ile ilgili Kayseri Nöbetçi İdare Mahkemesine yürütmeyi durdurma başvurusu yaptığımızı ve yetkili tüm mercileri göreve çağırdığımızı duyuruyoruz." ifadelerine yer verildi.

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