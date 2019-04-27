Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: Böyle bir şeyi ben de tasvip etmiyorum
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, Ersun Yanal'ın, Galatasaray derbisinden sonra rakiplerini şampiyonluktan ettikleri yönündeki açıklamasına ilişkin, "Kabul edilemez. Bizi sadece biz ilgilendiririz." dedi.
Istanbul
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbol takımının teknik direktörü Ersun Yanal'ın, Galatasaray derbisinden sonra rakiplerini şampiyonluktan ettikleri yönündeki açıklamasına ilişkin, "Böyle bir şeyi ben de tasvip etmiyorum. Kabul edilemez. Hatta şaşırdım. Bizi sadece biz ilgilendiririz." dedi.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda üyelerin konuşmalarının ardından bir kez daha kürsüye gelen Ali Koç, yöneltilen soruları yanıtladı.
Ersun Yanal'ın derbiden sonra yaptığı açıklamalara yönelik bir üyenin eleştirisine değinen Koç, "Eleştirinize aynen katılıyorum. Böyle bir şeyi ben de tasvip etmiyorum. Kabul edilemez. Hatta şaşırdım. Bizi sadece biz ilgilendiririz." ifadelerini kullandı.
Farkoting şirketlerinin çoğunun, içinde bulundukları durumu düzeltmek için yardımcı olduğunu ve sadece 1 şirket için olumsuz ifade belirttiklerini dile getiren Koç, başlattıkları kampanyanın zamanlama anlamında bağımsız olduğunu aktardı.
"Desteğin İnan Kıraç ile ilgisi yok"
Ali Koç, kampanyalarına destekte bulunan Galatasaraylının İnan Kıraç ile uzaktan yakından ilgisi olmadığını ifade etti.
Kampanyanın genç oyuncuları takıma kazandırabilmek gibi bir amacı da barındırdığını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:
"Bir Galatasaraylının 500 bin lira destekte bulunduğunu söylemiştim. Bunun uzaktan yakından Sayın İnan Kıraç ile ilgisi yoktur. Daum ile görüştüm. 'Bize oradaki Türk çocukları bulmamız için yardımcı ol.' dedim. 'Artık genç oyuncuları menajerler alıyor.' yanıtını verdi. Oyuncu kazanmak için 3 kriter var. Çok yetenekli olmalı, aileden Fenerbahçeli olmalı ve okulunda başarılı olmalı. Fenerbahçe altyapı takımlarının şampiyonluklarından daha fazla bahsedeceğimizi göreceksiniz. Fenerbahçe stadının ismi değişmeli. Beni tanırsanız bundan daha fazla isteyeceğim bir şey yok. Stadın isminin Mustafa Kemal Atatürk olması bana uyar."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.