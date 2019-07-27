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Spor, Futbol

Fenerbahçe kombine kart sayısında 32 binin üstüne çıktı

Sarı-lacivertli kulüpte kombine kart sayısının 32 binin üstüne çıktığı, yeni forma satışlarının ise 25 bin civarında olduğu açıklandı.

Ercan Doğan   | 27.07.2019
Fenerbahçe kombine kart sayısında 32 binin üstüne çıktı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve yüksek divan kurulu başkanı Vefa Küçük'ün açılış konuşmasını yaptığı toplantıda yönetim kurulunun faaliyet raporunu okuyan yönetici Sevil Zeynep Becan, "Yeni sezon için 32 bin kombine kart satışının üzerine çıktık. Bu rakam sürekli artmaktadır. Formamızın tanıtımı bir hafta önce yapıldı. Şu ana kadar yaptığımız satış 25 bin civarında oldu. Geçen 10 yılla karşılaştırıldığında yüzde 38'lik artış gösterdi. Fener Ol kampanyası sonunda 200 milyon liraya ulaşacağımızı öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Çocuk ve Gençlik Kulübü Başkanı ile yürütme kurulu üyelerine mazbatalarını verdi.

Türkiye şampiyonu kürek takımının kız ve erkek sporcuları da kürsüye davet edildi. Ali Koç ile yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş, sporcuları tek tek kutladı.

Yüksek divan kurulu üyeliğinde 40, 50, 60 ve 70. yılını dolduran üyeler de plaketlerini aldı. Ali Koç, üyelikte 40. yılını dolduran ama 28 Mayıs'ta vefat eden kulübün eski başkanlarından Metin Aşık'ın plaketini oğlu Murat Aşık'a takdim etti.

Yönetim kurulu üyelerinin ziyaret ettiği en kıdemli üyeler de toplantıda yer aldı. Kıdemli üyeler, yöneticilerin kendilerine hediye ettiği yeni sezon formalarıyla kürsüye çıktı.

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