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Spor, Futbol

Fenerbahçe hisseleri haftanın ilk işlem gününde yüzde 5'e yakın yükseldi

Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri Galatasaray'ın Eyüpspor'la berabere kalmasının ardından Kulübün zirve yarışında avantaj sağlayabileceği ihtimaliyle haftanın ilk işlem gününde yüzde 4,8 yükselişle 108,80 liradan işlem görüyor.

Mücahit Enes Sevinç  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Fenerbahçe hisseleri haftanın ilk işlem gününde yüzde 5'e yakın yükseldi

İstanbul

Trendyol Süperlig'in 14. haftasında Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kalırken, Galatasaray'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Dünkü sonucun ardından Fenerbahçe'nin zirve yarışında avantaj sağlayabileceği ihtimaliyle kulübün hisselerinde alış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, saat 11.30 itibarıyla Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri haftanın ilk işlem gününde önceki kapanışın yüzde 4,8 üzerinde 108,80 liradan işlem görüyor.

Öte yandan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisseleri yüzde 0,2 artışla 4,57 liraya yükselirken, Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımların hisseleri yüzde 1,6 düşüşle 6,91 liraya geriledi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği hisseleri ise yatay seyirle 0,93 liradan işlem görüyor.

Analistler, Fenerbahçe'nin hem Trendyol Süperlig'de hem de UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergilediğini belirterek, Kulübün yeşil sahalardaki bu performansını borsada da göstererek yatırımcılarını sevindirdiğini ifade etti.

Bu arada, Fenerbahçe'nin bu sezon gerçekleştirdiği dikkat çekici transferler de hisselerindeki yükselişlerde etkili oldu.

Analistler, sportif başarının ve kadronun finansal açıdan önemli olduğunu ifade ederek, takımların Avrupa kupalarında mücadele ederek önemli gelir elde etme şansı bulunduğunu dile getirdi.

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