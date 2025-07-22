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Spor, Futbol

Fenerbahçe, hazırlık maçında yarın Al-Ittihad ile karşılaşacak

2025-2026 sezonu çalışmaları kapsamında Portekiz'de kampta bulunan Fenerbahçe, yarın hazırlık maçında Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad ile karşı karşıya gelecek.

Süha Gür  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Fenerbahçe, hazırlık maçında yarın Al-Ittihad ile karşılaşacak Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

Algarve

Portimao Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak ve S Sport Plus'tan naklen yayımlanacak.

Fenerbahçe, buradaki hazırlık maçlarında Portekiz 2. Ligi'nden Portimonense'yi 2-1, Uniao de Leiria'yı da 2-0 mağlup etmişti.

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Jhon Duran sahne alabilir

Fenerbahçe'nin ses getiren yeni transferi Jhon Duran'ın, sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkması bekleniyor.

Kampa geç katılan, bu sebeple ilk 2 hazırlık maçında kadroda yer alamayan genç golcü, teknik heyetin kararına göre maçta görev alabilecek.

Takımda 3 eksik

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden 3 oyuncu, yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertlilerde İsmail Yüksek, Rodrigo Becao ve Mert Hakan Yandaş müsabakada takımını yalnız bırakacak.

Kamp kadrosu

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakovic, Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Çağrı Fedai, Rodrigo Becao, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Sofyan Amrabat, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Fred, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Cengiz Ünder, John Duran, Youssef En-Nesyri, Cenk Tosun."

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