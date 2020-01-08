Euro
6.58
Dolar
5.91
BIST 100
112,876.00
Altın
1,559.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD Başkanı Trump konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe harcama limitleri konusunda TFF ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, harcama limitleriyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Ercan Doğan   | 08.01.2020
Fenerbahçe harcama limitleri konusunda TFF ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Öncelikle; süreci manipüle etme amacı taşıdığını düşündüğümüz harcama limitleri ile ilgili bazı bilgilerin dışarıya özellikle bu dönemde sızdırılmasını son derece manidar karşıladığımızı belirtmek isteriz. Fenerbahçe Kulübü olarak takım harcama limitlerinin açıklandığı 20 Aralık 2019 tarihinden bugüne kadar Türkiye Futbol Federasyonu ile görüşmelerimiz devam etmektedir." denildi.

Bununla beraber Bankalar Birliği anlaşması dışında finans kuruluşları ile yeni anlaşmalar için bireysel olarak çalışmaların da yürütüldüğü belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Bu çalışmalar kapsamında da diğer kulüplerin de yaptığı gibi attığımız tüm finansal adımları, takım harcama limitlerinin yeniden değerlendirilmesi amacıyla TFF ve ilgili kurumları ile paylaşmakta ve görüşmelerimizi devam ettirmekteyiz. Spor camiası olarak daha evvel bir örneğini yaşadığımız üzere 'TFF’nin kamuoyu baskısı altına alınması ve sürecin manipülasyonlarla zarar görmesi' amacı taşıyan bu gündeme itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederiz."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran’ın misillemesiyle Kasım Süleymani konusu kapanır mı?
Küresel ekonomideki belirsizlik ABD-İran gerginliği ile derinleşiyor
Avusturya’da yeni hükümet Müslümanların hayatını daha da zorlaştıracak
AB'nin kısır dış politikası küresel etkisini zayıflatıyor
İran krizinde dönüşü olmayan noktaya nasıl gelindi?

Benzer haberler

Fenerbahçe harcama limitleri konusunda TFF ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı

Fenerbahçe harcama limitleri konusunda TFF ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı

Tolga Ciğerci boş sözleşmeye imza atmaya hazır

Mehmet Özdilek'ten fikstür tepkisi

Burak Yılmaz'dan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması

Burak Yılmaz'dan Arda Turan ve Cenk Tosun açıklaması
Ozan Tufan şampiyonluğa inanıyor

Ozan Tufan şampiyonluğa inanıyor
Arda Turan'dan Medipol Başakşehir'e veda mesajı

Arda Turan'dan Medipol Başakşehir'e veda mesajı