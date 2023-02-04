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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen yüksek divan kurulu toplantısında konuşuyor.
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Spor, Futbol

Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Ali Palabıyık suç duyurusunda bulundu

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Adana Demirspor maçının hakemi Ali Palabıyık ve ekibi için suç duyurusunda bulunulduğunu söyledi.

Süha Gür   | 04.02.2023
Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Ali Palabıyık suç duyurusunda bulundu

İstanbul

Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda üyelerin konuşması sırasında söz alan Dündar, Adana Demirspor maçını yöneten hakem Ali Palabıyık hakkında şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Ali Palabıyık ve ekibi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ali Palabıyık, Fenerbahçe camiasından özür dilemeli ve düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmalıdır."

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