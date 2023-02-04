Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Ali Palabıyık suç duyurusunda bulundu

İstanbul
Kalamış'taki Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda üyelerin konuşması sırasında söz alan Dündar, Adana Demirspor maçını yöneten hakem Ali Palabıyık hakkında şunları kaydetti:
"Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği, Ali Palabıyık ve ekibi için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ali Palabıyık, Fenerbahçe camiasından özür dilemeli ve düdüğünü bir daha çalmamak üzere asmalıdır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.