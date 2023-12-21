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Spor, Futbol

Fenerbahçe-Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman seyircisi alınacak

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 24 Aralık Pazar günü oynanacak derbi maçına, 2 bin 79 deplasman takım seyircisi alınacak.

Kübra Deniz  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Fenerbahçe-Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman seyircisi alınacak

İstanbul

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Spor Güvenlik Kurulu, 24 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman takım seyircisinin alınmasına karar verdi.

Galatasaraylı taraftarlar, maçın oynanacağı stada toplu giriş yapabilecek.

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Fenerbahçe-Galatasaray maçına 2 bin 79 deplasman seyircisi alınacak

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