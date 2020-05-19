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Spor, Futbol

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda Kovid-19 testleri negatif çıktı

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik heyet, oyuncu ve personellere yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif çıktı.

Ercan Çakar   | 19.05.2020
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda Kovid-19 testleri negatif çıktı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Fenerbahçe kulübünden yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, Samandıra Can Bartu Tesisleri'mizde görev yapan personelimize yapılan Kovid-19 testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır. Takımımız küçük gruplar halinde çarşamba, perşembe ve cuma günü tesislerimizde çalışmalarını sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.

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