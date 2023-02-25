Fenerbahçe farklı kazandı

İstanbul
11. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Lincoln Henrique'nin sıfırdan ortasında Endri Çekiçi'nin topa eliyle müdahale ettiğini belirleyen maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 13'üncü dakikada Valencia'nın kullandığı penaltıda kalecinin müdahale ettiği top önce sol direğe daha sonra da kaleye paralel giderek sağ direğe çarptı ve ağlarla buluştu: 1-0.
45+6. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağdan Rossi'nin ortasında altıpasın solundan Valencia, zor bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-0.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
61. dakikada Fenerbahçe farkı 3'e çıkardı. Rossi'nin ceza sahası sağ çaprazından ortasında Valencia, kafayla topu ceza sahası dışındaki Lincoln'e indirdi. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sol çaprazdan sert şutunda Joshua King, meşin yuvarlağa son müdahale eden isim oldu ve kaleciyi kontrpiyede bırakarak topu filelere gönderdi: 3-0.
67. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Rossi'nin pasında ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluşan Zajc, üç rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun köşeye gönderdiği plase vuruşta kaleci Erhan Erentürk topu kornere çeldi.
74. dakikada orta sahada topla buluşan Arda Güler, rakibinden şık bir hareketle sıyrıldı. Atağın devamında ceza sahası dışında sağ çaprazda yaptığı hareketle iki rakibini daha ekarte eden 18 yaşındaki futbolcunun uzak direğe doğru şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
78. dakikada Fenerbahçe, skoru 4-0'a getirdi. Ceza yayının gerisinden kazanılan serbest atışta Crespo, soldan savunmanın arkasına hareketlenen Szalai'ye doğru ortasını yaptı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Erhan Erentürk'ün üzerinden filelere gitti.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahadan 4-0 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.