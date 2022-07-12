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Fenerbahçe’nin transferi için prensip anlaşmasına vardığı Norveçli futbolcu Joshua King, İstanbul Havalimanı’na geldi.
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Spor, Futbol

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'nun transferi için prensip anlaşmasına vardı

Hilmi Sever   | 12.07.2022
Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'nun transferi için prensip anlaşmasına vardı

Istanbul

Fenerbahçe, Brezilyalı futbolcu Willian Arao'nun transferi için oyuncunun kulübü Flamengo ile prensip anlaşmasına varıldığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Flamengo forması giyen Brezilyalı oyuncu Willian Arao için kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu, sağlık kontrolü ve kontrat görüşmelerini tamamlamak üzere yarın akşam İstanbul’a gelecektir." ifadeleri kullanıldı.

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