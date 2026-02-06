Fenerbahçe, Beşiktaş ve Kocaelispor, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul
TFF'nin sitesinde yer alan açıklamaya göre müşavirlik, Ziraat Türkiye Kupası üçüncü hafta maçlarının ardından çeşitli sebeplerle Beşiktaş, Fenerbahçe ve Kocaelispod'u disipline gönderdi.
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da sportmenliğe aykırı hareket sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.