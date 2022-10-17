Fenerbahçe Başkentten 3 puanla döndü, yenilmezlik serisini sürdürdü

Ankara
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında, MKE Ankaragücü'ne konuk oldu.
Maçın 3. dakikasında, Fenerbahçe öne geçti. Lincoln Henrique'nin soldan kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Serdar Aziz'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarptı. Batshuayi, altıpasta önüne gelen topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
25. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Valencia'nın pasıyla ceza sahasında dışında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin düzgün sert vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Gökhan Akkan'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-2.
26. dakikada MKE Ankaragücü'nün golü, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Beridze'nin sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Sowe'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem Halil Umut Meler, VAR'ın uyarısının ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
37. dakikada MKE Ankaragücü gole yaklaştı. Malcuit'in sağdan ortasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Beridze'nin vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır, son anda yatarak kurtardı.
39. dakikada Emre Kılınç'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu uzaklaştırmak isteyen Lincoln Henrique'nin ters vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Altay Bayındır, son anda çıkardı.
Maçın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarı
53. dakika Taylan Antalyalı'nın defansın arkasına attığı pasla buluşarak ceza sahasına giren Sowe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.
65. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Valencia, kaleci Gökhan Akkan ile karşı karşıya kaldı. Valencia'nın vuruşunda meşin yuvarlağı Gökhan Akkan ayaklarıyla çıkardı.
74. dakikada Crespo'nun ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pedro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
90+1. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun korner çizgisinden ceza sahasına çevirdiği topla altıpasta buluşan Rossi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-3.
Fenerbahçe mücadeleyi 3-0 kazandı.
Ligde son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik elde eden ve bu sürede kaybetmeyen Fenerbahçe, puanını da 20'ye çıkarttı ve averajla 2. sıraya yükseldi. MKE Ankaragücü ise 7 puanda kaldı ve 17. sıraya geriledi.
Son 9 resmi maçı kaybetmedi
Fenerbahçe, son 9 resmi maçında mağlubiyet yüzü görmedi.
Son yenilgisini Arabam.com Konyaspor karşısında alan Fenerbahçe, daha sonra ligde 5, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 maçta rakiplerine galibiyet şansı vermedi. Sarı-lacivertliler bu maçlarda 7 galibiyet alırken, sadece Fransa'da Rennes ve ligde Beşiktaş deplasmanlarında berabere kaldı.
Deplasmanda 2 maç sonra kazandı
Fenerbahçe, Süper Lig'de deplasmanda 2 maç aradan sonra galip geldi.
Arabam.com Konyaspor'a 1-0 kaybeden, Beşiktaş'la 0-0 berabere kalan sarı-lacivertliler, ligde 2 maç sonra dış sahada hem golle tanıştı hem de 3 puan hasretini bitirdi.
Batshuayi gollerine başkentte de devam etti
Fenerbahçe'nin Belçikalı futbolcusu Batshuayi, gollerine Ankara'da da devam etti.
Son 4 maçta da gol atan sarı-lacivertli futbolcu, AEK Larnaca'ya hem iç hem de dış saha maçında gol kaydetti. Geçen hafta VavaCars Fatih Karagümrük karşısında takımına 3 puanı getiren golü atan Batshuayi, Ankara'da da gol perdesini açtı.
Ligdeki gol sayısını da 2'ye çıkaran Belçikalı futbolcu, sarı-lacivertli formayla 8 maçta toplamda 5 gol attı.
İrfan Can Kahveci'den 5. gol
Fenerbahçe'nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci, bu sezon 5 gole ulaştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3 golü bulunan İrfan Can, ligde de gol sayısını 2'ye çıkardı. Sarı-lacivertli futbolcu Corendon Alanyaspor'dan sonra MKE Ankaragücü maçında da filelerini havalandırdı.
- Arda Güler'e alkış
Maçın son anlarında sahaya giren Arda Güler'i bütün tribünler alkışladı.
Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lincoln'ün yerine oyuna giren Arda'yı, sadece Fenerbahçeli değil MKE Ankaragüçlü taraftaralar da alkışlayarak destek verdi.
- Ali Sowe'un gol sevinci kısa sürdü
MKE Ankaragücü'nün ilk yarıda attığı gol VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
Maçın 26. dakikasında Ali Sowe, Fenerbahçe filelerini havalandırdı. Ancak yapılan VAR incelemesinden sonra pozisyonun başında Beridze'nin ofsaytta olduğu tespit edildi ve ev sahibi ekibin gol sevinci kısa sürdü.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.