Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup etti

İstanbul
5. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fred'in ara pasında savunmanın arkasına sarkan En-Nesyri, sol çaprazdan ceza sahasına girip yerden vurdu. Kale direğine çarpan meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
11. dakikada Tadic'in pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Dzeko, soldan atağa katılan Kostic'i gördü. Bu futbolcunun ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, top yandan dışarı gitti.
17. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Kamil Ahmet Çörekçi'nin hatasında topu kapan Tadic, meşin yuvarlağı Dzeko'ya gönderdi. Bu futbolcu bekletmeden savunmanın arkasına hareketlenen En-Nesyri'yi topla buluşturdu. Faslı oyuncu, kale sahası önü sağ çaprazından düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı.
24. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Fred, kale sahasına hareketlenen Kostic'e ortaladı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Erce gole izin vermedi. Dönen topu kapan Levent Mercan, arka direğe ortasına yaptı. Dzeko'nun kafa vuruşunda top direğin yanından auta gitti.
33. dakikada Atakaş Hatayspor skoru 1-1 yaptı. Diack'ın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Boutobba ceza sahası içine kat edip çaprazdan sert vurdu, Levent Mercan'a da çarpan top köşeden ağlarla buluştu.
45+1. dakikada Tadic'in ortasında Hatayspor'un uzaklaştırmak istediği top Aboubakar'da kaldı. Bu futbolcu, kaleci İrfan Can'ın önde olduğunu görüp kendi yarı sahasından uzun mesafeli şut denedi, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
45+5. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Kostic'in kale sahasına gönderdiği sert ortada kaleci Erce'nin tokatladığı top Yiğit Ali Buz'un ayağına çarparak En-Nesyri'nin önünde kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden kafayla topu ağlara yolladı: 2-1
Fenerbahçe, maçın ilk yarısını 2-1 önde bitirdi.
İkinci yarı
49. dakikada soldan kazanılan korner atışında Kostic kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen En-Nesyri'nin kafa vuruşunda, kaleci Erce'den dönen top Tadic'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
58. dakikada Fred'in pasıyla topla buluşan Dzeko, savunma arkasına hareketlenen En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcu, karşı karşıya pozisyonda kaleci Erce'yi geçemedi.
90+5. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Djiku'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan En-Nesyri, kale sahasına ortaladı. Bu pozisyonda Szymanski, Oğuzhan Matur'un müdahalesiyle yerde kalırken, VAR uyarısı sonrasında hakem Oğuzhan Çakır, pozisyonu saha kenarında izleyip penaltı noktasını gösterdi.
90+6. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Edin Dzeko, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
90+7. dakikada sol kanatta topla buluşan Edin Dzeko'nun kale sahasına yaptığı ortada Szymanski zor pozisyonda vuruşunu yaptı, köşeye giden topu kaleci Erce kornere gönderdi.
Fenerbahçe müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.
Fenerbahçe, hata yapmadı
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında ağırladığı Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Fenerbahçe, zirve yarışında hata yapmadı.
Ülker Stadı'ndaki karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, 17. dakikada Youssef En-Nesyri ile öne geçti. Golün ardından rakip kalede fazla etkili olamayan sarı-lacivertliler, 33. dakikada Bilal Boutobba'nın golüyle şok yaşadı. Golün ardından tribünlerin tepkisiyle karşılaşan sarı-lacivertliler, ilk yarının son bölümünde rakip kalede kurduğu baskı sonucunda 45+5. dakikada yine Youssef En-Nesyri ile golü buldu ve soyunma odasına 2-1 üstün gitti.
Maçın ikinci yarısında net pozisyonlar bulmasına karşın değerlendiremeyen Fenerbahçe, 90+6. dakikada penaltı atışından da yararlanamadı ve sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 39'a yükselten Fenerbahçe, Galatasaray ile arasındaki puan farkını 8'e düşürdü.
En-Nesyri'nin ligde 8. golü
Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, ligde 8. golünü kaydetti.
Sezona "suskun" başlayan golcü oyuncu, son dönemde ise üst üste attığı gollerle takımını sırtladı.
Maçın 17. dakikasında Fenerbahçe'yi öne geçiren gole imza atan 27 yaşındaki futbolcu, 45+2. dakikada da takımına bir kez daha üstünlüğü getirdi.
Avrupa'da da şu ana kadar 3 kez rakip fileleri sarsan Youssef En-Nesyri, ligde son 3 maçta 5. golünü atmayı başardı.
Tribünlerden istifa çağrısı
Fenerbahçeli taraftalar, sarı-lacivertli yönetimi istifaya davet etti.
Müsabaka öncesinde bazı tribünlerden yükselen "istifa" sesleri, Hatayspor'un 33. dakikadaki golünün ardından tüm tribünlerden geldi.
Sarı-lacivertli taraftarlar, maçın belli bölümlerinde yönetim aleyhine tezahüratlarını sürdürdü.
Amrabat cezalı duruma düştü
Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Sofyan Amrabat, cezalı duruma düştü.
Maç öncesi ceza sınırında bulunan Faslı orta saha, 55. dakikada gördüğü sarı kart nedeniyle Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
Penaltı VAR'dan geldi
Fenerbahçe'nin kullandığı penaltı atışı, VAR kararı sonucunda geldi.
Maçın 90+2. dakikasında ani gelişen atakta Sebastian Szmanski ceza sahası içinde Oğuzhan Matur'un darbesiyle yerde kaldı.
Hakem Oğuzhan Çakır önce pozisyonu devam ettirirken 90+3. dakikada VAR'dan gelen uyarı sonucunda oyunu durdurdu ve pozisyonu izlemeye gitti.
Pozisyonu monitörde inceleyen hakem Oğuzhan Çakır, 90+4. dakikada penaltı kararına hükmetti.
90+6. dakikada topun başına geçen Dzeko, topu auta gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.