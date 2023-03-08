Dolar
18.93
Euro
19.95
Altın
1,814.01
ETH/USDT
1,553.60
BTC/USDT
22,001.00
BIST 100
5,363.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Fenerbahçe 4 ay sonra Avrupa'da Sevilla karşısında çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu yenilgisiz lider tamamlayan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında yarın deplasman İspanya'nın Sevilla takımıyla karşılaşacak.

Murat Kaya  | 08.03.2023 - Güncelleme : 08.03.2023
Fenerbahçe 4 ay sonra Avrupa'da Sevilla karşısında çıkıyor

İstanbul

İspanya'nın Sevilla kentindeki Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda, TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmayı, Fransa Futbol Federasyonundan hakem François Letexier yönetecek. Müsabakada Letexier'in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak.

Fenerbahçe ve Sevilla, 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşleşmiş, sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla, Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Fenerbahçe avantajlı skor için sahaya çıkacak

Sarı-lacivertli ekip, Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet ve 2 beraberliten gelen 14 puanla lider bitirdi.

Grupta, 3 Kasım 2022'de 2-0 galip geldiği son Dinamo Kiev deplasmanından 4 ay sonra yeniden Avrupa sahnesine çıkacak Fenerbahçe, mücadele ettiği ligde kötü günler geçiren Avrupa'nın köklü takımlarından Sevilla deplasmanından avantajlı skorla dönmek için mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, İstanbul'da 16 Mart'ta yapılacak rövanş maçında da rakibini eleyerek Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'de eksikler

Fenerbahçe, Sevilla karşısına sakatlığı devam eden Luas Peres'ten yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da yer almayacak.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde ve Samet Akaydın ise şans verilmesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivert formayı giyecek.

Avrupa kupalarında 253. maç

İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarındaki 252 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 365 gol gördü.

Kupa 2'de 135. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 135. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 134 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 42 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 190 gol gönderirken, kalesinde 169 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 80 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 16 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 gol atarken, 78 gol yedi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığı, yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifini tamamladı
Deprem bölgesindeki veteriner hekim muayenehanelerine esneklik
Kahramanmaraş'ta toptancılar Mehmetçiğin kurduğu çadırlarda hizmet vermeye başladı
Türkiye ve dünya gündemi
Azerbaycan arama kurtarma ekibinin son bölümü Kahramanmaraş'tan ayrıldı

Benzer haberler

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yarın başlıyor

Fenerbahçe 4 ay sonra Avrupa'da Sevilla karşısında çıkıyor

Fenerbahçe Kulübü, 1959 öncesi şampiyonlukların tescil edilmesi talebini yineledi

Sevilla, kötü gidişi durdurmak için umudunu Fenerbahçe maçına bağladı

Sevilla, kötü gidişi durdurmak için umudunu Fenerbahçe maçına bağladı
Fenerbahçe deplasmanda kazandı

Fenerbahçe deplasmanda kazandı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: Hangi gerekçeyle taraftardan mahrum bırakıldığımızı anlamak istiyoruz

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç: Hangi gerekçeyle taraftardan mahrum bırakıldığımızı anlamak istiyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet