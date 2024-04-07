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Spor, Futbol

Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya hareket etti

Galatasaray ile bu akşam oynanacak Turkcell Süper Kupa maçına 19 Yaş Altı Takımı'yla çıkacak Fenerbahçe, Şanlıurfa'ya gitti.

Emre Doğan  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya hareket etti Fotoğraf: Ağıt Erdi Ulukaya/AA

İstanbul

Giresunspor ile öğle saatlerinde Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan Elit A Ligi 1. Grup 19. hafta maçını 4-1 kazanan sarı-lacivertlilerin 19 yaş altı takımı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçakla Şanlıurfa'ya hareket etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri de kafilede yer aldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadı'nda oynanacak Turkcell Süper Kupa maçı, saat 21.30'da başlayacak.

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