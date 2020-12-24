Euro
9.24
Dolar
7.58
BIST 100
1,426.00
Altın
1,877.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İngiltere Başbakanı Johnson basın toplantısı düzenliyor
logo
Spor, Futbol

Fatih Terim'e 5 maç men cezası

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi.

Süha Gür   | 24.12.2020
Fatih Terim'e 5 maç men cezası

Istanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moderna: Kovid-19 aşımız İngiltere'de ortaya çıkan yeni türe karşı da etkili
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 334 bini geçti
Rusya'da Kovid-19 vakaları toplu aşılamaya rağmen artıyor
Şili'ye BioNTech-Pfizer aşısından 10 bin dozluk ilk sevkiyat ulaştı
Almanya'da Kovid-19 nedeniyle ölen Türk sayısı bini geçti

Benzer haberler

Fatih Terim'e 5 maç men cezası

Fatih Terim'e 5 maç men cezası

Galatasaray Başkanı Cengiz: Falcao ne kendisini ne de Galatasaray'ı zor durumda bırakacaktır

Fatih Terim'den taraftarlara mesaj: Ve yine biz bize kalmıştık

Fatih Terim ve Marcao PFDK'ye sevk edildi

Fatih Terim ve Marcao PFDK'ye sevk edildi
'Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz'

'Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz'