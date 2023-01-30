Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'ı konuk edecek

İstanbul
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Süper Lig'de geçen haftayı bay geçen Fatih Karagümrük, geride kalan 19 maçta 5 galibiyet, 7 beraberlikle 22 puan topladı ve 10. sırada yer aldı.
Ligde 5 maçtır kaybetmeyen kırmızı-siyahlılar, bu süreçte aldığı 2 galibiyet ve 3 beraberlikle hanesine 9 puan yazdırdı. Son 3 maçından beraberlikle ayrılan Andrea Pirlo'nun ekibi, söz konusu mücadelelerin 2'sinde uzatmalarda, birinde ise 85. dakikada kalesinde golü gördü.
Fatih Karagümrük'te uzun süredir sakatlıkları bulunan Efecan Mızrakçı, Emir Tintiş ve Efe Tatlı, forma giyemeyecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sağ kanat oyuncusu Colley ve orta sahada görev yapan Nicholas, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki oyuncu, Beşiktaş karşısında kart görmeleri durumunda 23. haftada deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapılacak maçta oynayamayacak.
Ara transfer döneminde Adem Ljajic, Sofiane Feghouli, Andrea Bertolacci ve Brahim Darri'yi kadrosuna katan Fatih Karagümrük, son olarak Braga'dan 21 yaşındaki Portekizli stoper Bruno Rodrigues'i sezon sonuna kadar kiraladı.
Gözler Borini ve Diagne'de
Geride kalan 19 lig maçında 40 gol atarak ligin en golcü ekiplerinden olan Fatih Karagümrük'te Borini-Diagne ikilisi, attıkları 22 golle takımın en skorer isimleri oldu.
Fabio Borini bu sezon attığı 12 golün yanı sıra 7 de asist yaparken, ara transfer döneminde birçok kulübün gündemine geldi.
Ligde rakip fileleri 10 kez havalandıran Diagne de Borini'yle birlikte Andrea Pirlo'nun Beşiktaş karşısında gol beklediği en önemli isim.
Beşiktaş galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor
Süper Lig'de oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü mağlup ederek galibiyet serisini 6 maça çıkarmayı hedefliyor. Siyah-beyazlı futbol takımı, son olarak şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda üst üste 6 karşılaşmadan galip ayrılmayı başarmıştı.
Ligde çıktığı 19 karşılaşmada 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 38 puanla 4. sırada yer alıyor.
Spor Toto Süper Lig'in geride kalan bölümünde oynadığı maçların 5'ini kazanan, yedişer beraberlik ve yenilgiyle sahadan ayrılan Fatih Karagümrük ise haftaya 22 puan ve averajla 10. basamakta girdi.
Rachid Ghezzal ve Josef oynayamayacak
Siyah-beyazlı takımda 2 futbolcu, VavaCars Fatih Karagümrük maçında oynayamayacak.
Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sakatlığı devam eden Josef de Souza, takımdaki yerlerini alamayacak.
Alanyaspor müsabakasında sakatlanan Salih Uçan'ın da yarın forma giymesi beklenmiyor.
Beşiktaş'ta Valentin Rosier, Romain Saiss ve Nathan Redmond ise kart cezasını tamamladı. Bu 3 futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in şans vermesi halinde Fatih Karagümrük karşısında sahaya çıkabilecek.
3 oyuncu ceza sınırında
Beşiktaş'ta Fatih Karagümrük karşılaşması öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor.
Cenk Tosun, Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes yarın kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 23. haftada Demir Grup Sivasspor ile deplasmanda yapılacak maçta forma giyemeyecek.
İki takım arasında 14. randevu
Beşiktaş, Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile 14. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında oynanan 13 maçın 9'unu siyah-beyazlı ekip kazandı, 2'sinden VavaCars Fatih Karagümrük galip ayrıldı. 2 müsabaka ise beraberlikle tamamlandı.
Söz konusu maçlarda Beşiktaş 30 kez fileleri havalandırırken, Fatih Karagümrük ise 11 gol kaydetti.
Siyah-beyazlılar, Fatih Karagümrük ile ligde oynadığı son 3 mücadeleden galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.