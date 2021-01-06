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Spor, Futbol

Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçı Kocaeli'de oynanacak

Vefa Stadı'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan İstanbul ekibi, Konyaspor'u Kocaeli Stadı'nda ağırlayacak.

Berad Büyük   | 06.01.2021
Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçı Kocaeli'de oynanacak

İstanbul

Süper Lig'in 18. haftasındaki Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor maçı, Kocaeli'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor'u 10 Ocak Pazar günü Kocaeli Stadı'nda ağırlayacak.

36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de kendisiyle özdeşleşen Vefa Stadı'nı Süper Lig kriterlerini karşılamadığı gerekçesiyle kullanamayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarını daha önce Atatürk Olimpiyat, Ülker, Esenyurt Necmi Kadıoğlu, Recep Tayyip Erdoğan ve Vodafone Park statlarında oynamıştı.

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