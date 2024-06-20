EURO 2024 A Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı

Köln
Turnuvada A Grubu'nda ikinci müsabakalarda Almanya ile Macaristan, İskoçya ile de İsviçre karşı karşıya geldi.
Grubun ikinci maçında ev sahibi Almanya, Stuttgart Arena'da Macaristan'ı Jamal Musiala ve İlkay Gündoğan'ın golleriyle 2-0 mağlup etti.
Almanlar, ilk maçta da İskoçya'yı 5-1 ile geçmişti. Bu sonuçla puanını 6'ya yükselten Almanya, son maçlar öncesinde gruptan çıkmayı garantiledi.
Grupta diğer maçta ise İskoçya ile İsviçre, Köln Stadı'nda 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla gruptaki ilk maçında Macaristan'ı 3-1 ile geçen İsviçre avantajını korumayı bildi. İlk maçta Almanya'ya 5-1 yenilen İskoçya ise ilk puanını İsviçre karşısında elde etti.
Puan durumu
A Grubu'nda ikinci maçlar sonunda oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|Maç
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|Almanya
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|İsviçre
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|2
|4
|İskoçya
|2
|0
|1
|1
|2
|6
|-4
|1
|Macaristan
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
Üçüncü maçların programı
A Grubu'nda üçüncü maçların programı TSİ şöyle:
23 Haziran Pazar:
22.00 İsviçre-Almanya (Frankfurt Arena)
22.00 İskoçya Macaristan (Stuttgart Arena)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.