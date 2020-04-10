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Spor, Futbol

Eskişehirspor'a 6 puan silme ve 2 dönem transfer yasağı cezası

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'a eski futbolcusu Ruud Boffin'in geçmiş dönem alacaklarının ödenmemesi nedeniyle 6 puan silme ve 2 dönem transfer yasağı cezası verildi.

Deniz Açık   | 10.04.2020
Eskişehirspor'a 6 puan silme ve 2 dönem transfer yasağı cezası

Eskişehir

Kulüpten yapılan açıklamada, takımın eski oyuncularından Ruud Boffin ile geçmiş dönem alacaklarına ilişkin yapılan görüşmelerin kendisine sunulan ödeme planına rağmen olumsuz sonuçlandığı belirtildi.

Boffin'e alacaklarına karşılık 75 bin avro değerinde bir ev ve 24 ay taksitle 100 bin avro teklif edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ruud Boffin'e alacaklarına karşı sunduğumuz ödeme planına rağmen olumlu dönüş alınamamıştır. Bu sebeple kulübümüze 6 puan silme cezası ve 2 dönem transfer yasağı Türkiye Futbol Federasyon tarafından tebliğ edilmiştir. Eskişehirspor'umuz ne olursa olsun kendi yetiştirdiği oyuncularla, şanlı tarihinde her zaman olduğu gibi layık olduğu yere ulaşmak için taraftarıyla birlikte yoluna emin adımlarla devam edecektir."

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