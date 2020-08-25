Euro
8.75
Dolar
7.40
BIST 100
1,092.16
Altın
1,917.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Erzurumspor'un yeni transferi Arturo Mina Kovid 19'a yakalandı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadrosuna yeni dahil ettiği Arturo Mina'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fahrettin Gök   | 25.08.2020
Erzurumspor'un yeni transferi Arturo Mina Kovid 19'a yakalandı

Erzurum

Süper Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un kadrosuna yeni dahil ettiği isimlerden Arturo Mina'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Ekvadorlu futbolcu Arturo Mina ülkesinde Kovid-19 testine tabi tutuldu.

Test sonucu pozitif çıkan Mina, Erzurum'da karantinaya alınarak tedavi sürecine başlandı.

Erzurum temsilcisi, BtcTurk Yeni Malatyaspor'la sözleşmesi sona eren Mina'yı kısa süre önce kadrosuna katmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama
Münih'te artan Kovid-19 vakalarına karşı alkol yasağı uygulaması
Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İspanya, son 24 saatte 7 bin 117 yeni Kovid-19 vakası açıkladı
14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek

Benzer haberler

Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Erzurumspor'un yeni transferi Arturo Mina Kovid 19'a yakalandı

Irak'ta Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 596'ya yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 181 bin 204'e yükseldi
UEFA Süper Kupa sınırlı seyirciyle oynanacak

UEFA Süper Kupa sınırlı seyirciyle oynanacak
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 125 kişi hayatını kaybetti