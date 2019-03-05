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Spor, Futbol

Erzurumspor'da teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu getirildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldı.

Yunus Hocaoğlu  | 05.03.2019
Erzurumspor'da teknik direktörlük görevine Hamza Hamzaoğlu getirildi

Erzurum

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile anlaşmaya varıldı.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevi için Hamza Hamzaoğlu ile prensipte anlaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile prensip anlaşmasına varmıştır. Hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

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