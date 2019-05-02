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Spor, Futbol

Erzurumspor Süper Lig'de kalmak için kenetlendi

Spor Toto Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, hafta sonu oynayacağı Bursaspor maçını kazanarak ligde kalma mücadelesinde önemli bir virajı geride bırakmayı amaçlıyor.

Yunus Hocaoğlu   | 02.05.2019
Erzurumspor Süper Lig'de kalmak için kenetlendi

Erzurum

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de kalmak için camia olarak kenetlendi.

Spor Toto Süper Lig'de son 4 haftaya 29 puanla 17. sırada giren mavi-beyazlılar, hafta sonu oynayacağı Bursaspor maçını kazanarak ligde kalma mücadelesinde kritik virajı geride bırakmak istiyor.

Son 3 haftada 7 puan toplayan Erzurum temsilcisi, ligde kalma umutlarını kalan 4 haftaya taşıdı.

Ligde 31. haftaya 25 puanla son sıradaki Akhisarspor, 30 puan ve averajla 16. sırada bulunan Bursaspor ile düşme hattında giren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 4 Mayıs Cumartesi günü konuk edeceği Bursaspor'u yenmenin hesaplarını yapıyor.

Ligde 30 puanı bulunan Göztepe'nin Antalyaspor'u, Akhisarspor'un ise Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği 31. haftada alınacak sonuçlar düşme hattını yakından ilgilendiriyor.

Mehmet Altıparmak ve Mehmet Özdilek'in ardından yoluna 25. haftadan itibaren teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile devam eden Erzurum temsilcisi, son 3 haftada Akhisarspor ve Göztepe'yi yenip, Antalyaspor ile berabere kalarak çok kritik 7 puanı hanesine yazdırdı.

"Dört final maçımız var"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Dal, ligde kalmak için camia olarak kenetlendiklerini söyledi.

Ahmet Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Önümüzde birbirinden önemli dört final maçımız var. Bu maçlarda ihtiyacımız olan puanları almak istiyoruz." dedi.

Takımların güzel bir rekabet içinde olduğunu ifade eden Dal, "Süper Lig'de kalmak istiyoruz. Başkanımız, teknik heyetimiz, futbolcularımız ve taraftarımızla buna kenetlenmiş durumdayız. Rakiplerimizin maçları tabii ki önemli ama biz kendi maçlarımızda alacağımız puanlara bakacağız." diye konuştu.

Bu sezon Süper Lig'de tecrübe edindiklerini anlatan Dal, "Son 4 maçımızda istediğimiz puanları alırsak bu tecrübeyle seneye yine lige renk katmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Bursaspor maçı için taraftara destek çağrısında bulunan Ahmet Dal, şunları kaydetti:

"Dört finalin ilkini Bursaspor ile yapacağız. Rakibimiz bu ligde saygı duyduğumuz ve şampiyon olmuş bir takım. Her türlü koşulda bizleri 3. Lig'den bu yana yalnız bırakmayan büyük taraftarımızı Bursaspor maçına bekliyoruz."

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