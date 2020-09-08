Erzurumspor, Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Erzurum
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, daha önce prensipte anlaştığını duyurduğu forvet Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Mavi-beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Üneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'de boy gösterecek Erzurumspor'umuzun kadrosuna dahil ettiğimiz forvet Armando Sadiku ile 2 yıllık resmi sözleşmemizi imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Süper Ligde boy gösterecek #Erzurumspor’umuzun kadrosuna dahil ettiğimiz forvet, Armando Sadiku ile 2 yıllık resmi sözleşmemizi imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun.. pic.twitter.com/MsgLAty9e0— Hüseyin ÜNEŞ (@huseyinunes) September 8, 2020
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