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Spor, Futbol

Erzurumspor, Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, daha önce prensipte anlaştığını duyurduğu forvet Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fahrettin Gök   | 08.09.2020
Erzurumspor, Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Erzurum

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, daha önce prensipte anlaştığını duyurduğu forvet Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı kulübün başkanı Hüseyin Üneş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Süper Lig'de boy gösterecek Erzurumspor'umuzun kadrosuna dahil ettiğimiz forvet Armando Sadiku ile 2 yıllık resmi sözleşmemizi imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.


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