Dolar
11.87
Euro
13.54
Altın
1,788.65
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,812.30
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Erik ten Hag: İkinci yarı baskıyı artırdık ve attığımız gollerle kazandık

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ı 2-1 yenen Ajax'ta teknik direktör Erik ten Hag, kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ercan Doğan   | 24.11.2021
Erik ten Hag: İkinci yarı baskıyı artırdık ve attığımız gollerle kazandık Fotoğraf: Serhat Çağdaş / AA

Istanbul

Ten Hag, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Beşiktaş karşısında iyi oynamamalarına rağmen kazanmayı bildiklerini vurgulayarak, "Sağ kanatta rakibe çok şans verdik. Zaten o kanattan kazanılan korner sonrası verilen penaltıyla golü yedik. İkinci yarı baskıyı artırdık ve attığımız gollerle kazandık." diye konuştu.

Grupta beşinci maçlarını da kazandıklarını hatırlatan Ten Hag, "15 puanımız var. Rekora gitmek istiyoruz. 18 puanla bu rekoru kırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ten Hag, ikinci yarıda oyuna dahil olan Sebastien Haller'in de attığı gollerle iyi bir performans gösterdiğini dile getirdi.

Doping cezası nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kez görev alan kaleci Andre Onana'nın da iyi bir performans gösterdiğini belirten Ten Hag, "Uzun zamandır oynamadığı için eksikleri vardı." diye konuştu.

"Attığım goller tecrübeden geliyor"

Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 mağlup olduğu Ajax'ın futbolcusu Sebastien Haller, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Beşiktaş karşısında iki gole imza atan Haller, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Attığım goller tecrübeden geliyor. Attığım ikinci golü, üçüncü defa aynı şekilde kaydediyorum. Bu şans değil, pozisyonlar oluşturuluyor. Ne kadar oynarsan o kadar tecrüben artıyor. Doğru zamanda, doğru yerde oluyorsun." diye konuştu.

Haller, takımdaki herkesin rolünü en iyi şekilde yerine getirdiğini dile getirdi.

Takım arkadaşı Onana'nın cezasını tamamlamasının ardından görev almasıyla ilgili soruya Haller, "Onun için güzel oldu. Ona iyi bir dönüş hediyesi verdik." yanıtını verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: Molnupiravir ilacının tedavi rehberine eklenmesine karar verildi
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye ihtiyaç sahibi ülkeler için 10 milyon doz aşı hibesi yapacak
DSÖ çocuklara Kovid-19 aşısının gerekliliğini gözden geçirdiklerini açıkladı
Türkiye'de 27 bin 592 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 175 kişi hayatını kaybetti
Avrupa'da Kovid-19'un delta varyantının aralık ve ocakta artacağı uyarısı

Benzer haberler

'İkinci yarı baskıyı artırdık ve attığımız gollerle kazandık'

'İkinci yarı baskıyı artırdık ve attığımız gollerle kazandık'

'Kadromuzun yetersiz olduğunu düşünmüyorum'

Beşiktaş, Avrupa defterini kapattı

Beşiktaş'tan Kulüpler Birliğinin 'hakemlerle ilgili konuşmama' kararına tepki

Beşiktaş'tan Kulüpler Birliğinin 'hakemlerle ilgili konuşmama' kararına tepki
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Ajax maçı kadrosundan çıkarıldı

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Ajax maçı kadrosundan çıkarıldı
Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu

Beşiktaş'ın Ajax maçı kamp kadrosu belli oldu