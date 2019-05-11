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Spor, Futbol

Ercan Kahyaoğlu: Kupa finalinde sezonun başarısılığının telafisi mümkün maç oynayacağız

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, Spor Toto Süper Lig'den küme düştükleri için üzgün olduklarını ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak kötü geçen sezonu telafi edebileceklerini söyledi.

Erkan Tiryaki   | 11.05.2019
Ercan Kahyaoğlu: Kupa finalinde sezonun başarısılığının telafisi mümkün maç oynayacağız

İstanbul

Akhisarspor Teknik Sorumlusu Ercan Kahyaoğlu, Spor Toto Süper Lig'den küme düştükleri için üzgün olduklarını ancak Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak kötü geçen sezonu telafi edebileceklerini söyledi.

Fenerbahçe ile oynadıkları ve 2-1 yenildikleri 32. hafta karşılaşmasının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kahyaoğlu, istemedikleri bir sonuç aldıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ligden matematiksel olarak ayrılmak zorunda kalıyoruz. Çarşamba günü final oynayacağız. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Kupaya ne kadar yakın olduğumuzun farkındayız. Kupada farklı bir anlayışla oynuyoruz. Buraya kadar geldik. Çarşamba günü kupa finalinde bütün sezon başarısılığının telafisi mümkün olan bir maç oynayacağız."

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