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Spor, Futbol

En fazla kazanan futbolcu Lionel Messi

Messi, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.

Mutlu Demirtaştan   | 15.09.2020
En fazla kazanan futbolcu Lionel Messi Fotoğraf: Burak Akbulut/AA

İstanbul

İspanya ekibi Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, bu yıl en çok kazanan futbolcular listesinde ilk sırada yer aldı.

Forbes dergisinin maaş, sponsor gelirleri ve bonusları hesaba katarak hazırladığı listede, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi, 126 milyon dolarla 2020 yılının en fazla kazanan futbolcusu oldu.

Messi'nin ardından İtalya ekibi Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, 117 milyon dolar kazancıyla ikinciliği elde etti.

Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımında görev yapan Brezilyalı Neymar, 96 milyon dolar geliriyle üçüncü sıraya yerleşti.

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